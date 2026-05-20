「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）ドラ１伝説が岡山・倉敷で幕を開けた。阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、この日初めて１軍に昇格。「６番・左翼」でスタメン出場し、二回のプロ初打席の初球を中前に運びプロ初安打を記録した。チームの１１安打中“ドラ１カルテット”が８安打。黄金ルーキーのデビュー戦を先輩がド派手に飾り、交流戦前の勝ち越しを決めた。まだ明るさの残る