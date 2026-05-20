「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）久々にともした「Ｈ」ランプに、倉敷の虎党が盛り上がる。阪神・森下翔太外野手が１９打席ぶりに安打を響かせ「とりあえず、ヒットが久しぶりに出たので良かった」とうなずいた。三回１死。カウント２−２から金丸の１４３キロ直球を中前にはじき返した。１２日・ヤクルト戦の５打席目で満塁弾を放って以来の安打で、続く佐藤輝の２ランを呼び込んだ。七回は２死から