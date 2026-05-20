歌舞伎俳優の中村獅童（53）と次男の中村夏幹（なつき、5）が19日、都内で「六月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、6月3〜25日）の取材会に出席した。昼の部「子連れ狼」に出演。獅童の叔父・萬屋錦之介さんが主演したドラマシリーズの歌舞伎版。「叔父の足元にも及ばないけど、ずっと追いかけ続けたい」と力を込めた。夏幹は主人公の息子・大五郎を演じる。前髪だけを残し他の部分を刈り上げた“大五郎カット”で知られるが「（