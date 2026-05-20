Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の玉森裕太（３６）が、ＡＢＣテレビ制作のテレビ朝日系ドラマ「マイ・フィクション」（７月５日スタート、日曜後１０・００）に主演することが１９日、分かった。平凡な町で平凡に暮らしていた主人公が、事故に遭って目覚めると妻や同僚ら周囲から忘れ去られていた…という展開から始まるサスペンス。自身のポジションは他人になりすまされており、激変した日常に翻弄（ほんろう）されながら「衝撃の真実