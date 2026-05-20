約２００種類の自生アジサイが並ぶ展示会＝１９日、日比谷花壇大船フラワーセンター日本全国で自生しているアジサイを集めた「日本の自生アジサイ展」が１９日、日比谷花壇大船フラワーセンター第１展示場（鎌倉市岡本）で始まった。園芸種と比べて小ぶりながら野生種の素朴な美しさを楽しむことができる。２４日まで。アジサイ愛好家でつくる鎌倉アジサイ同好会の主催で、今年で２７回目。会員３５人が全国の山林に生えている