【モデルプレス＝2026/05/20】Kis-My-Ft2の玉森裕太が、2026年7月クールの日10ドラマ「マイ・フィクション」（7月5日スタート／毎週日曜よる10時15分〜／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）で主演を務めることが決定した。【写真】キスマイ玉森「クセが強すぎる」シール帳◆玉森裕太、4年ぶりテレ朝ドラマ出演今作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。ある日、事故に遭った主人公が