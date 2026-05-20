◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）4勝目を挙げたオリックス・九里の口からは、真っ先に感謝の言葉があふれ出た。「後を継いでくれた中継ぎだったり、野手にももり立ててもらった。勝たせてもらった1勝です」。今季ワースト4連敗中だったチームに勝ちをもたらす粘投も、タフネス右腕は5回4安打1失点での降板に満足する様子は見せなかった。どうしても勝たなければいけない理由があった