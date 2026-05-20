◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）待ちに待った１勝だ。巨人の戸郷翔征投手（２６）が今季３度目の先発で初白星を手にした。不振にもがき、開幕ローテからも外れた男が、首位ヤクルトを７回５安打無失点。２４年７月以来、阿部政権下では最長タイとなる７連勝に導いた。打線は、平山功太内野手（２２）が自身初の初回先頭打者本塁打を放つなど、立ち上がりの速攻で２点を援護。巨人は福島・いわきでは