◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月19日マツダ）【大野豊視点】床田は5回と6回にいずれも先頭打者に二塁打されたが、1点もやらなかった。今季ここまでは走者を背負ってからの粘りが見られなかったが、この日は明らかにギアを上げていた。特に右打者の内角を有効に使っていた。5回2死三塁で代打のビシエドを迎えた時も、真っすぐ（見逃し）、カットボール（ボール）で1―1とし、最後もカットボールで内角を3球続け