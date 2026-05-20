◇セ・リーグ中日2―4阪神（2026年5月19日倉敷）中日は2連敗で今季ワーストタイ借金13に膨らんだ。金丸が5回を投げ、今季自己最多の被安打10で同最多タイ4失点し4敗目。初回2死二塁で佐藤輝に決勝左前打。3回1死一塁では佐藤輝にカード別最多5本目の12号2ランを浴びた。前回5日の対戦は7回2失点で3勝目を挙げるなど好相性だった阪神に通算4戦目で初黒星。井上監督は「佐藤輝に12本中うちが5本も打たれていることを、ど