◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）オリックスのマチャドが球団新記録を樹立する登板11試合連続セーブを記録した。1点リードの9回に5番手として登板。2死三塁のピンチを背負うも山川をスライダーで空振り三振に仕留めて勝利へ導いた。「僕がしっかりと抑えれば、チームが勝つということ。ホームゲームで記録を打ち立てることができて、日本に私を連れてきてくれたオリックス球団に感謝