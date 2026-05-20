◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月19日マツダ）広島のハーンが今季初セーブを挙げた。3点優勢の9回に登板。先頭・度会への四球と暴投などで2死三塁を招き、宮下に二塁打された。最後は勝又を遊ゴロに仕留めても、開幕からの連続無失点が15試合で止まったからか「悪くはないけど、ベストでもなかった。チームが勝ったのが一番」と汗を拭った。過去2季で通算10セーブの実績を持つ左腕。新井監督は「（起用は）相手の