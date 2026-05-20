◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月19日マツダ）広島は投打の歯車がかみ合って5月初の連勝を飾り、昨季を含む本拠地でのDeNA戦連敗を5で止めた。4回2死二、三塁で5番・モンテロが先制の2点打。3球続いた外角低めスライダーを左前へ運び「良い気分。曲がり球が多く、変化球を待っていた。うまく捉えることができた」と自賛した。坂倉の適時打で3―0とした6回2死一塁でも左越え二塁打。得点圏で打率・333をマークする