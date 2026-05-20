「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）年に一度の地方開催、それもゆかりの地で夢の放物線を描いた。阪神・佐藤輝明内野手が母方の祖父母が暮らす倉敷で初のアーチ。「じいちゃん、ばあちゃんが来ていたので、いいところを見せることができて良かった」。孫として、子どもたちに夢を与えるアスリートとして、最高の仕事をやってのけた。１点リードの三回１死一塁。金丸のフォークを捉えた。右中間スタンド