◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月19日マツダ）広島の坂倉が貴重な追加点を挙げた。2点優勢の6回2死三塁で、初対戦となる若松の初球スライダーを右前適時打。「球筋が分からないので、甘かったら（振って）いこうと。良かったです」と笑みを浮かべた。「チャンスで回ることが多い。4番だからというより、そういう場面で回る責任を感じながら、打席に入っている」。得点圏打率は両リーグトップの・467。新井監督は「