◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月19日マツダ）広島・床田寛樹投手（31）が19日のDeNA戦（マツダ）に先発して、6回3安打無失点で2勝目を挙げた。多彩な球種を駆使する持ち味を発揮して、中盤のピンチでも要所を締めた。同戦に限れば、昨年5月25日以来、自身8試合ぶりの勝利。チームも5月初の2連勝を飾った。床田は粘り切った。6回無失点。昨年5月25日に完封して以来のDeNA戦勝利は8試合ぶりで、驚きを隠せなかった