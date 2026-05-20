「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍に初昇格即「６番・左翼」でスタメン出場し、二回のプロ初打席の初球を中前に運びプロ初安打を記録した。チーム１１安打中“ドラ１カルテット”が８安打。黄金ルーキーのデビュー戦を先輩がド派手に飾り、交流戦前の勝ち越しを決めた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（テレビインタビュ