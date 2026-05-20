2026年7月クールの日10ドラマで、玉森裕太主演『マイ・フィクション』が放送されることが決定した。ⒸABCテレビ今作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに愛する妻や同僚からも忘れ去られている、という衝撃の展開から始まる。自分が生きてきた人生や、相手との関係性を定義する「記憶」。しかし、もしそれが