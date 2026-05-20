「強パスのイメージがあるけど、加入当初は裏に抜ける選手だった」ベルマーレ平塚時代の中田英寿を知る“元チームメイト”の岩本輝雄はそう証言してくれた。中田のプレースタイルが変化したのは、ユベントスへの短期留学（96年のシーズンオフ）の後だった。「これじゃダメだと思ったんでしょうね。週５でウェイトトレーニングをやって体重を増やしたり、色々とやっていましたね」そうして強靭な身体を身につけた中田は、岩本曰