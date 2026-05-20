ポルトガルサッカー連盟は５月18日、北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバーを発表した。登録メンバーは26人だが、27人（GK４人のうち１人がバックアッパーと見られる）をセレクト。史上初の６回連続出場となる主将のクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、ブルーノ・フェルナンデス、ジルベルト・シウバ、ヴィティーニャらを順当に選出した。反響を呼んでいるのが、ある画像だ。ポルトガル代表のメンバーリストに、昨