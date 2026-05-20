2026年5月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の4月の主要経済指標が大幅に悪化し、トランプ氏の訪中も景気回復の助けにならないとの見方が強まっていると報じた。記事は、中国国家統計局が発表した4月の工業生産が前年同月比4．1％増となり、3月の5．7％増やロイター調査予測の5．9％増を下回ったほか、消費の指標である小売売上高も同0．2％増で、3月の同1．7％増を大幅に下回るとともに市場予測の2％増