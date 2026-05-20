外科医の不足が深刻になり、誰もが身近な病院で高度ながんの手術を受けることが難しくなっている。地域の実情に応じてがんの治療体制を見直す必要がある。厚生労働省は、がんの手術を行う病院の集約化に本格的に乗り出す。来月改定される診療報酬で、病院間の役割分担に取り組むことを加算の条件に加えるという。例えば、食道や膵臓（すいぞう）のがん切除のような難易度の高い手術は、大学病院など中核病院で行うことにし、