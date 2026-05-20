ホルムズ海峡が封鎖され、日韓両国とも原油や石油製品の確保が急務となっている。米国が戦力を中東に割いたことで、アジアに力の空白が生まれている状況も軽視できない。首脳同士の頻繁な往来を、日韓が抱えている共通の課題の克服につなげていく必要がある。高市首相が韓国・安東を訪れ、李在明大統領と会談した。日韓首脳会談の開催は１月に首相が地元の奈良に李氏を招いて以来だ。今回はその返礼として、李氏が自身の故郷