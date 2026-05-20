SixTONES松村北斗（30）が19日、静岡県庁で静岡県誕生150周年記念アンバサダー委嘱式に出席した。同県島田市出身で「少しでも尽力できることがあると思うと本当に名誉なことだし、心躍るチャンス」と就任を喜んだ。同県の象徴の一つである富士山にはまだ登ったことがない。「父から昔、友人と頂上までではないけど登って楽しかったと聞いた。いつか大人になったら友人と行くんだろうなと思いながら、なかなかまだ実っていない