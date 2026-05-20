沖縄県名護市辺野古沖で３月、小型船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府京田辺市）の女子生徒（１７）と男性船長（７１）が死亡した事故で、２隻の船長が転覆前、生徒側に船を操縦させていた可能性のあることが、捜査関係者への取材でわかった。第１１管区海上保安本部（那覇市）が詳しく調べている。事故は３月１６日午前１０時１０分頃に発生。市民団体「ヘリ基地反対協議会」が運航する「不屈」と「平和丸」が転覆し、生徒