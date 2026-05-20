◇東都大学野球最終週第1日中大6−5東洋大（2026年5月19日神宮）中大は高橋徹が右眼窩（がんか）底骨折を乗り越えて「4番・DH」で出場し、初回は左前へ先制打、3回は左翼への適時二塁打で3点目を叩き出して3連勝に貢献した。「バットで貢献するしかない気持ちでやれた」。6日の立正大2回戦で一塁手として送球を右目に当て、当初は全治1カ月の診断。医師の許可を得て清水達也監督に出場を直訴し、打席はサングラス、塁上