沖縄県名護市辺野古沖での小型船転覆事故で、内閣府沖縄総合事務局は、最初に転覆した「不屈」の船長（死亡）について、国に必要な事業登録をしていなかったとして、海上運送法違反容疑で第１１管区海上保安本部に告発する方針を固めた。同法では、有償・無償を問わず、他人の需要に応じて人を運送する事業を行う場合、国への事業登録などを義務づけている。関係者によると、２隻を運航していたヘリ基地反対協議会や同志社国