◇東都大学野球最終週第1日亜大4−2立正大（2026年5月19日神宮）亜大は4番・小池が1点を追う5回2死満塁から左前へ逆転の2点打。チェンジアップを叩いた決勝打に「（先発）川尻が打たれたけど、気持ちで打ちました」と胸を張った。父は中日の小池正晃打撃コーチ。「チームは消化試合だけど“秋につながる打撃をするように”と言われています。秋は絶対優勝したい」と力を込めた。▼立正大・金剛弘樹監督（連敗なら最下