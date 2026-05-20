◇東都大学野球最終週第1日国学院大4−1青学大（2026年5月19日神宮）1回戦3試合が行われ、国学院大が7季ぶり5度目の優勝に王手をかけた。1―1の延長10回2死から大谷汰一外野手（2年）が右越えのサヨナラ3ラン。史上初の7連覇を目指す青学大は後がなくなった。中大は東洋大に6―5で競り勝ち、亜大は立正大を4―2で下し、それぞれ先勝した。白熱の一戦に勝負をつけた会心の一撃。大谷は大きく右手を掲げた。ベンチからもナ