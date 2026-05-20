自民党のデジタル社会推進本部（本部長＝平井卓也・元デジタル相）は１９日、ＩＴ政策に関する提言「デジタル・ニッポン２０２６」を発表した。マイナンバーカードの普及に向けて取得義務化を検討するよう求めている。罰則は設けないとした。近く政府に提出する方針だ。提言では、「デジタルの恩恵を全ての国民が感じることができる社会」を掲げ、国民全員がマイナカードを取得する必要があると指摘。取得を「法的に義務づける