阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）が、１９日の中日戦（倉敷）に「６番・左翼」としてスタメンに名を連ね、一軍デビューを飾った。プロ初打席となる第１打席で初球をとらえ、幸先の良いプロ初安打もマーク。４―２で勝利したチームの中で早速、存在感を示した。虎の未来を担うであろう３球団競合の金の卵に対し、本紙評論家の伊勢孝夫氏が注目したのは意外にも立石の顔。「イニシエ系の正統派阪神顔や」と?猛