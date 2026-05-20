クマによる人身被害が増える中、環境省は１９日、全国統一的に実施するクマの個体数調査について、東北地方を中心に６月下旬に着手すると明らかにした。実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度内に県や生息地ごとの推計個体数をまとめる。調査は３〜４年かけて全国の生息地に広げていく。クマの個体群について、従来は都道府県が調査してきたが、手法や頻度が異なり、実態を反映していないとの指摘などがあった。こ