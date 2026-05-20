俳優の中条あやみ（２９）が１９日、都内で行われた、美術展「マリー・アントワネット・スタイル」（８月１日〜１１月２３日、横浜美術館）の発表会に登場した。１８世紀フランスの王妃マリー・アントワネットゆかりのドレスや装飾品などが並ぶ同展のアンバサダーを務め、音声ガイドも担当。まるで本物のお姫様のようなドレス姿で現れ、報道陣からも感嘆の声が漏れた。映画でマリー・アントワネットを知り、フランス観光でヴ