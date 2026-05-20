卵から人工孵化（ふか）させる「完全養殖」のウナギが、２９日から世界で初めて試験販売される。ウナギ養殖大手「山田水産」（大分県）が手がけたもので、商業化に向けて消費者のニーズを確認する狙いがある。ただ、養殖技術の確立や価格の抑制など課題も指摘されている。鈴木農相は１９日、販売開始に先立ち完全養殖のウナギを試食し、「おいしいという言葉しか出ない。多くの消費者に届けられるように後押ししたい」と太鼓判