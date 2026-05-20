Kis―My―Ft2の玉森裕太（36）が7月5日スタートのテレビ朝日系ドラマ「マイ・フィクション」（日曜後10・15）で主演する。主人公は、介護士として働く平凡な男。だが転落事故で意識不明となり、目を覚まして自宅に戻ると、自分になりすまして暮らす他人の姿が…。さらには妻や周囲の人々は自分を覚えていないという不可解な状況に追い詰められていく。オリジナルストーリーで、「愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取