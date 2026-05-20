高市総理は、韓国の李在明大統領との日韓首脳会談を終えました。イラン情勢が不透明な中、どのような成果を上げたのか、現地からの報告です。今年に入り、互いのふるさとを行き来した両首脳ですが、日本の政権幹部の1人は「かつてないシャトル外交だ」と話し、個人的な信頼関係の構築に手応えを感じていました。今回の会談で大きなテーマの1つとなったのは、エネルギー安全保障の強化です。イラン情勢にともない、「資源大国」では