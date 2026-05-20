歴史的低迷にあえぐＦ１アストンマーティンが来季大躍進を遂げる可能性があると今季首位のメルセデスが警戒している。アストンマーティンは今季から本格復帰したホンダとタッグを組んで大きな期待が寄せられていたが、マシンの振動問題など深刻な事態が相次ぎ、完走もおぼつかない状況。さらにエイドリアン・ニューウェイ代表がホンダ批判を展開するなど危機が続いている。しかし、今季圧倒的な性能で首位を独走する名門メル