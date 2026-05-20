米国・ＷＷＥの?ビースト?ことブロック・レスナー（４８）が、引退示唆から一転してサプライズ復帰。Ｆ５を４連発して新怪物オバ・フェミ（２７）を葬り、大きな反響を巻き起こしている。４月１９日の祭典「レッスルマニア４２」でオバに惨敗を喫した。試合後はリングにグローブとシューズを置き、引退とみられる合図。デビュー当初から苦楽をともにしたＷＷＥ殿堂者の代理人ポール・ヘイマンも号泣し、レスナーと抱き合った。