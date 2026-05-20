新日本プロレスのＳＨＯ（３６）が、?自称・新日ジュニア史上最大の決戦?への出陣決意を固めた。「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」ではＢブロック首位タイを快走中。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」で同門のＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）への挑戦プランとは――。悪の限りを尽くし、開幕から無傷の３連勝。１７日代々木大会のＫＵＳＨＩＤＡ戦では、靴下を口