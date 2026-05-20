３人組グループ「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」（平野紫耀＝２９、神宮寺勇太＝２８、岸優太＝３０）がついに念願だった海外進出への足掛かりをつかんだ。ワールドワイドな活躍が期待されている。Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉは米老舗レーベル「アトランティック・レコード」と契約を締結。グループの公式Ｘ（旧ツイッター）で１８日、発表した。同レーベルは、レッド・ツェッペリンといったレジェンドバンドやブルーノ・マーズら世界トップアーテ