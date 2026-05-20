世界一３連覇を狙うドジャースに、同地区の宿敵が「別の顔」で迫っている。派手な打線ではない。パドレスの生命線は、試合終盤を消しにかかる鉄壁ブルペンだ。ドジャースは１８日（日本時間１９日）に敵地サンディエゴのペトコ・パークでパドレスとの今季初対戦に臨み、０―１で敗れた。山本由伸投手（２７）は７回３安打１失点、８奪三振と役割を果たしたが、打線は最後まで１点を奪えなかった。ただ、スコア以上に重いのは、