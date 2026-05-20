◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）オリックスのアンドレス・マチャド投手が、登板１１試合連続セーブの球団新記録を樹立した。１点リードの９回、２死三塁から山川をスライダーで空振り三振に仕留め、西武・岩城に次ぐリーグ２位の１３セーブ目。２００５年の大久保勝信の記録を２１年ぶりに更新し、「自分の名前をこの球団に刻めることは、とても素晴らしい」と笑みを浮かべた。先発で