◆ファーム・リーグ西地区オリックス３―２広島（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・東晃平投手（２６）が、順調なステップアップの過程をのぞかせた。２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受けた右腕は１９日、ファーム・リーグ広島戦（京セラＤ）で復帰後３試合目の登板。先発で３回を３安打無失点、７奪三振で最速１５１キロと圧巻の内容を見せた。「スライダーとツーシームを課題で置いていて、それがよくなっ