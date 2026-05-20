東前頭１５枚目・翔猿が東同９枚目・阿炎を突き落とし、２敗を守ってトップに並んだ。３４歳１か月（千秋楽時点）で初優勝すれば、年６場所制となった１９５８年以降で年長３位となる。単独首位だった大関・霧島は西前頭５枚目・正代にはたき込まれて２敗目。霧島、小結・若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の６人が並ぶ大混戦となった。西前頭１３枚目の４１歳・玉鷲は連敗を９で止め、待望の初白星を挙げた。×