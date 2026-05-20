Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の玉森裕太（３６）が、ＡＢＣテレビ制作の７月期テレビ朝日系連続ドラマ「マイ・フィクション」（７月５日スタート、日曜・後１０時１５分）に主演することが１９日、分かった。連ドラ主演は２０２２年１０月期の日本テレビ系「祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録」以来、約４年ぶり。「自分だけが忘れ去られる」という不可思議な世界に翻弄（ほんろう）される男を演じる。平和な町の老人ホームで働く