◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）中日は４回に攻めきれなかった。１点差に迫ったが、なおも無死満塁から足踏み。田中が中飛、投手の金丸が二ゴロに倒れた。井上監督は「（ＤＨがない）セ・リーグの難しさ」と、がっくり。２死満塁で大島に代打・カリステを送ったが、遊飛に終わった。前半に動いた指揮官は、勝負どころだと判断したことを認め、「代打は後悔ない」と潔かった。４月２３日以来、今季最多タ