◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が初打席の初球を安打する鮮烈デビューを飾った。立石の創価大時代のコーチで元巨人の高口隆行氏（４２）が教え子に祝福メッセージを寄せた。立石、プロ初安打おめでとう。ここまで複数回のけがもあったと思いますが、周りの方々に支えてもらって、こういう舞台を用意してもらったんだと思います。初打席は感謝の気持ちを持っ