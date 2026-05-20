◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が初打席の初球を安打する鮮烈デビューを飾った。先頭の２回、中日・金丸の真っすぐを力強いスイングで中前へ。１月の新人合同自主トレ中に発症した右足の肉離れに始まり、３度の故障離脱で出遅れたが、ついにベールを脱いだ。森下、佐藤、大山もＨランプをともし、ドラ１四天王がそろい踏みで首位・ヤクルトに１ゲーム差に迫っ