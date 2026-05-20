６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米大会でＷ杯に初出場する日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）＝フランス２部Ｓランス＝の原点は「王国」にある。幼少期にブラジルへの憧れを抱き「なかむらけいとロナウジーニョになる」と書くと、８歳で訪れたリオデジャネイロでの体験が運命を決めた。負傷によりＭＦ三笘薫（２８）＝英１部ブライトン＝が選外となった今大会、森保ジャパンの左サイドを担うアタッカーのルーツに迫る。（取