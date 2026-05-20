◆ファーム練習試合オリックス−サムティ（１９日・杉本商事ＢＳ）両膝痛で離脱していたオリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が１９日、ファームの練習試合・サムティ戦（杉本商事ＢＳ）で２か月ぶりに実戦復帰した。「４番・ＤＨ」で４打席に立ち、遊ゴロ、四球、空振り三振。最後も左飛だったが、強烈な打球を放った。「野球ができて楽しかったです。いい当たりも出たので、初日としては良かったと思います」。試合出場は